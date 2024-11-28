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Законодательство РК

Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:31 Фото: pixabay
За незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов осуждена жительница Кызылорды. Городской суд № 2 признал ее виновной по двум статьям УК РК, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, еще в 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов.

"Она стала директором этого товарищества и его единственным учредителем. Предприниматель оптом продавала дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она покупала, хранила и дальше продавала нефтепродукты без документов. Подтвердить законность их происхождения она не могла. Во время следствия было установлено, что подозреваемая с 2019 по 2023 год закупила 2 422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, она продала 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала", – рассказал следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по Кызылординской области Фархад Куздеубаев.

Суд признал подозреваемую виновной по ч. 4 п. 2 ст. 197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем".

Ей назначено наказание – 5 лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

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