Кызылординку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов

За незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов осуждена жительница Кызылорды. Городской суд № 2 признал ее виновной по двум статьям УК РК, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, еще в 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов.

"Она стала директором этого товарищества и его единственным учредителем. Предприниматель оптом продавала дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она покупала, хранила и дальше продавала нефтепродукты без документов. Подтвердить законность их происхождения она не могла. Во время следствия было установлено, что подозреваемая с 2019 по 2023 год закупила 2 422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, она продала 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала", – рассказал следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по Кызылординской области Фархад Куздеубаев.

Суд признал подозреваемую виновной по ч. 4 п. 2 ст. 197 "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем".

Ей назначено наказание – 5 лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.