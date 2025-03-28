В Степногорске женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи

Степногорский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы В., признанной виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей (ст. 108-1 ч. 2 п. 2 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, фельдшер скорой помощи прибыла на вызов к пациенту с эпилептическим приступом. У подъезда находились В. и несколько других человек. Недовольство задержкой бригады скорой помощи переросло в словесный конфликт, в ходе которого фельдшер попыталась перевести пациента в машину скорой.

Попытка В. проникнуть в салон машины была пресечена фельдшером на основании того, что она не является близким родственником пациента. В ответ на это В. нанесла медику удар кулаком в лицо, причинив легкие телесные повреждения.

Суд приговорил В. к 400 часам общественных работ с установлением особых требований к поведению. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 90 тыс. тенге в качестве компенсации материального ущерба и 500 тыс. тенге – морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей.

