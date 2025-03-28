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Происшествия

В Степногорске женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 20:26 Фото: Zakon.kz
Степногорский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы В., признанной виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей (ст. 108-1 ч. 2 п. 2 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, фельдшер скорой помощи прибыла на вызов к пациенту с эпилептическим приступом. У подъезда находились В. и несколько других человек. Недовольство задержкой бригады скорой помощи переросло в словесный конфликт, в ходе которого фельдшер попыталась перевести пациента в машину скорой.

Попытка В. проникнуть в салон машины была пресечена фельдшером на основании того, что она не является близким родственником пациента. В ответ на это В. нанесла медику удар кулаком в лицо, причинив легкие телесные повреждения.

Суд приговорил В. к 400 часам общественных работ с установлением особых требований к поведению. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 90 тыс. тенге в качестве компенсации материального ущерба и 500 тыс. тенге – морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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