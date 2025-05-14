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Право

Промышленная зона Кентау объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года

Обявление Кентау зоной чрезвычайной ситуации, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:19 Фото: Facebook/акимат города Кентау
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ от 23 апреля 2025 года "Об объявлении зоной чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

"Объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га", – говорится в документе.

К зоне чрезвычайной экологической ситуации относится территория Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера. Люди там не проживают.

промышленная зона ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 12:19

Фото: МЧС РК

Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны – до 1 января 2075 года.

Акимату Туркестанской области предписано рассмотреть введение следующих мер:

  • установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
  • установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
  • отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
  • запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;
  • запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;
  • запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.

Кроме того, акимату Туркестанской области предписано:

  • разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории;
  • в соответствии со статьей 409 Экологического кодекса обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

 Приказ вводится в действие со дня подписания.

Кентау – город областного подчинения, расположен у южного подножия хребта Каратау, в 24 км северо-восточнее города Туркестана. В городе расположены несколько промышленных предприятий. Там проживает примерно 75 тысяч человек.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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