Промышленная зона Кентау объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года
"Объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию Промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га", – говорится в документе.
К зоне чрезвычайной экологической ситуации относится территория Промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера. Люди там не проживают.
Фото: МЧС РК
Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории Промышленной зоны – до 1 января 2075 года.
Акимату Туркестанской области предписано рассмотреть введение следующих мер:
- установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;
- запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;
- запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.
Кроме того, акимату Туркестанской области предписано:
- разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории;
- в соответствии со статьей 409 Экологического кодекса обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Кентау – город областного подчинения, расположен у южного подножия хребта Каратау, в 24 км северо-восточнее города Туркестана. В городе расположены несколько промышленных предприятий. Там проживает примерно 75 тысяч человек.