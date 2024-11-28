Один из самых бедных регионов: аким Туркестанской области прокомментировал рейтинг

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК рассказал, почему наблюдается высокая безработица и регион многие годы возглавляет рейтинг самых бедных областей, сообщает Zakon.kz.

Дархан Сатыбалды отметил, что официально уровень безработицы в регионе составляет 4,8%. Между тем, по его словам, 80% населения проживает в сельской местности, где есть нехватка рабочих мест. Многие также заняты в сфере услуг, в частности, развозке, торговле, и считаются самозанятыми.

Отмечается, что в области проживает 850 тыс. экономически-активного населения. Из них около 400 тыс. обеспечены постоянными рабочими местами. А остальные 46% – это самозанятые.

"Я не могу сказать, что бедный регион. Наше богатство – это наши люди. У нас всего 20 регионов и из них всего 3 региона считаются донорами – это Астана, Алматы и Атырауская область. Все остальные регионы сидят на дотациях. А если спросить, какие регионы больше всего вносят в бюджет в виде налогов, то это также Астана, Алматы Атырауская область, еще одна область и на пятом месте Туркестанская область. По итогам 10 месяцев уплачено в республиканский и местный бюджеты налогов в размере 650 млрд тенге. То есть по доходам мы на 5 месте среди 20 регионов", – сказал он.

Но при этом он отметил, что регион считается одним из самых густонаселенных и этих средств на всех не хватает.

"Население большое, некоторые регионы мы опережаем по этому показателю в два и три, а некоторые в 7-8 раз. Во-вторых, если в целом по республике у нас около 800 тыс. многодетных, то 190 тыс. или 1,4 часть многодетных проживает в Туркестанской области. Но тут есть и обратная сторона – я сам рос в Келесском районе. У меня и мама и папа остались в одно время без работы, а нас у них шестеро мальчиков, но мы не голодали. Почему? Потому что мы вели хозяйство: держали скот и в итоге у нас было масло, молоко, сами пекли хлеб, огород разбили, и мы сами себя обеспечивали. У нас 80% населения области проживает в селах и им помогает их личное хозяйство", – добавил аким Туркестанской области.

Ранее Дархан Сатыбалды сообщил, что Кентау решено признать зоной экологического бедствия. В итоге, жители города получат 20% надбавки к заработной плате.