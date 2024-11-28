Полицейские Алматы умилили Казнет
В нем пресс-служба показала пять семейных пар, которые были созданы в стенах ДП Алматы.
"Вместе мы создаем лучшее общество!" – говорится под описанием публикации.
В алматинской полиции уточнили, что семейные пары, снявшие милое видео, воспитывают по одному и два ребенка.
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Пользователи Казнета в комментариях под видео закидали смайликами в виде алого сердца и огонечков, а также пожелали семейным парам счастья и долгих лет счастливой жизни.
Отметим, что ролик стал одним из просматриваемых на странице ДП Алматы в Instagram, и всего за час его просмотрели уже более 18 тыс. раз. И это, судя по росту количества просмотров, не предел.
В ДП Алматы служат 65 семейных пар. Еще есть свыше 50 династий", – уточнили в пресс-службе полиции южной столицы.
В июле 2024 года в Астане сотрудники полиции спасли с оживленной дороги утиное семейство. "Спецоперация" умилила казахстанцев.