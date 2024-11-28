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Полицейские Алматы умилили Казнет

Полицейские Алматы умилили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 14:09 Фото: Instagram/almaty_police_department
На странице Департамента полиции Алматы в Instagram сегодня, 28 ноября 2024 года, появилось видео, которое не оставило равнодушными казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В нем пресс-служба показала пять семейных пар, которые были созданы в стенах ДП Алматы.

"Вместе мы создаем лучшее общество!" – говорится под описанием публикации.

В алматинской полиции уточнили, что семейные пары, снявшие милое видео, воспитывают по одному и два ребенка.

Полицейские Алматы умилили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 14:09

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Пользователи Казнета в комментариях под видео закидали смайликами в виде алого сердца и огонечков, а также пожелали семейным парам счастья и долгих лет счастливой жизни.

Отметим, что ролик стал одним из просматриваемых на странице ДП Алматы в Instagram, и всего за час его просмотрели уже более 18 тыс. раз. И это, судя по росту количества просмотров, не предел.

В ДП Алматы служат 65 семейных пар. Еще есть свыше 50 династий", – уточнили в пресс-службе полиции южной столицы.

В июле 2024 года в Астане сотрудники полиции спасли с оживленной дороги утиное семейство. "Спецоперация" умилила казахстанцев.

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