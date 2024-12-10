Танец полицейского вызвал неоднозначную реакцию казахстанцев

Интересным видеороликом поделился Департамент полиции Алматы на своей странице в Instagram, но публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных накануне, 9 декабря 2024 года, можно заметить полицейского в спецодежде, который сначала понюхал ромашку, затем закрепил ее на груди, а после начал танцевать.

"Честь в действии, служение в сердце!" – говорится в описании видео.

Если одни комментаторы остались в восторге от танца полицейского, то другие призвали сначала навести порядок:

"Красавчик".

"А мне нравится".

"Обожаю полицейских".

"Пусть танцует, молодец".

"Боксом занимался, видно".

"Порядок наведите в Талгаре, танцоры".

"Чем так танцевать, лучше ловите бандитов".

"Да вот так бы закону служили, как танцуете".

Отметим, что это не первый креативный ролик от алматинских стражей порядка. К примеру, 28 ноября 2024 года в Instagram появилось видео с семейными парами, которые были созданы в стенах Департамента полиции Алматы. Публикация не оставила казахстанцев равнодушными.