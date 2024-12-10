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Общество

Танец полицейского вызвал неоднозначную реакцию казахстанцев

Танец полицейского вызвал неоднозначную реакцию казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 11:55 Фото: Instagram/almaty_police_department
Интересным видеороликом поделился Департамент полиции Алматы на своей странице в Instagram, но публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных накануне, 9 декабря 2024 года, можно заметить полицейского в спецодежде, который сначала понюхал ромашку, затем закрепил ее на груди, а после начал танцевать.

"Честь в действии, служение в сердце!" – говорится в описании видео.

Если одни комментаторы остались в восторге от танца полицейского, то другие призвали сначала навести порядок:

  • "Красавчик".
  • "А мне нравится".
  • "Обожаю полицейских".
  • "Пусть танцует, молодец".
  • "Боксом занимался, видно".
  • "Порядок наведите в Талгаре, танцоры".
  • "Чем так танцевать, лучше ловите бандитов".
  • "Да вот так бы закону служили, как танцуете".

Отметим, что это не первый креативный ролик от алматинских стражей порядка. К примеру, 28 ноября 2024 года в Instagram появилось видео с семейными парами, которые были созданы в стенах Департамента полиции Алматы. Публикация не оставила казахстанцев равнодушными.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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