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"Спецоперацию" по спасению утки с утятами организовали полицейские в Астане

Спасение семейства уток в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:37 Фото: ДП Астаны
В Астане сотрудники полиции спасли с оживленной дороги утиное семейство, сообщает Zakon.kz.

Пернатое семейство на пересечении проспекта Туран и улицы Кайыма Мухамедханова заметил автопатруль.

"Сотрудникам полка патрульной полиции Абзалу Окену и Айбеку Байбатырову пришлось остановить транспортный поток, чтобы спасти утку с выводком. Однако поймать утят было непросто, птенцы быстро разбегались на дороге. К спасательной операции подключился проходивший мимо мужчина, общими усилиями птенцов словили и поместили в патрульную автомашину. Утку с малышами полицейские отвезли и выпустили на водном канале Сарбулак", – рассказали подробности в пресс-службе столичного Департамента полиции.

Это не первый случай спасения семейства уток в городе. На днях в социальных сетях распространили видео, где по проспекту Сарайшык водитель остановил встречный поток машин из-за утки с птенцами, переходивших дорогу.

Полицейские просят водителей быть предельно внимательными на дорогах.

"Животные и птицы могут оказаться на дороге по различным причинам. В таких случаях снизьте скорость и избегайте резких маневров. Убедитесь, что остановка безопасна для вас и других участников дорожного движения, после чего сообщите на канал "102", – посоветовали в полиции.

В мае 2024 года казахстанцев умилил случай с ежом, которому пожарные помогли выбраться из горящего дома.

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