В Кокшетау еще две семьи пострадавших от паводков получили ключи от новых квартир

В административном центре Акмолинской области городе Кокшетау ликвидированы последствия паводков, на сегодняшний день жизнь горожан в полной безопасности. Руководство области и города начало выдавать квартиры семьям, пострадавшим от паводков.

До этого мы писали о том, что 10 семей в Кокшетау получили квартиры, сегодня еще две семьи стали новоиспеченными хозяевами благоустроенных квартир. Ключи в торжественной обстановке вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"В эти непростые дни ярко проявилось единство наших граждан. Никто не остался в стороне от общего дела. На ликвидации большой воды круглосуточно плечом к плечу самоотверженно трудились спасатели, полицейские, военнослужащие, волонтеры, молодежь и простые акмолинцы. Страшные дни позади, беда миновала. Как я и говорил ранее, всем пострадавшим будет оказана помощь со стороны государства, никто не останется на улице. Положено начало, будем оказывать помощь всем, не только кокшетаусцам, но и всем жителям области, невзирая, был объявлен режим ЧС в их регионах или нет, все вопросы по последствиям паводков будут решены". Марат Ахметжанов

Жители Кокшетау Наталья и Виктор Шилов прожили в своем частном доме 58 лет, родили там четверых детей и воспитали семь внуков.

Фото: Айбек Данияров

Беда пришла внезапно, после наводнения им пришлось переехать к сыну. Сегодня они получили ключи от новой квартиры.

"После потопа нам пришлось переехать к сыну, мы так рады, ведь это такая удача – получить благоустроенную квартиру, начинается новая жизнь в нашей семье. Я когда узнала эту новость, сидела на работе и расплакалась. Я подумала: неужели все страшное позади, наконец-то. Мы очень рады, что нас не оставили на улице, предоставили жилье, протянули руку помощи в самый трудный момент". Наталья Николаевна

К словам признательности присоединился и ее супруг.

"Большой рахмет президенту, администрации нашей области за поддержку. Вот сегодня аким лично вручил мне ключи от нашей собственной квартиры, мы с женой рады очень, не передать словами наши эмоции", – сказал Шилов.

Вторыми обладателями новой квартиры стала семья Сарсенбаевых, которые жили в частном секторе по ул. Мажита Джандельдинова, 26. Они получили квартиру в новом жилом комплексе в микрорайоне Васильковский.





Как сообщили в областном акимате, по поручению главы государства в Акмолинской области оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и приняты все необходимые меры по восстановлению имущества граждан.





На сегодняшний день в Кокшетау 14 семей пострадавших от паводков получили ключи от квартир. Работа по возмещению и ликвидации ущерба в регионе будет продолжена. 174 семьи областного центра получили единовременную выплату на общую сумму более 65 млн тенге. Комиссией по оценке и возмещению материального ущерба вынесено решение компенсировать материальный ущерб в размере более 8 млн тенге 12 семьям.