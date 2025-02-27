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События

Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев

Досаев, Алматы, водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 11:40 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района рассказал о решении инфраструктурных проблем района и обеспечении жителей отдаленных микрорайонов водоснабжением и канализацией, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие проблемы, которые поднимались раньше, сейчас решены.

"Все забыли, как в прошлом году был ажиотаж по Каменскому плато. Вопросы 50 тысяч жителей района уже решены, и сейчас они обеспечены стабильным водоснабжением, эти вопросы больше не поднимаются. Для меня это большой успех. В этом году мы проведем работы в западной части, а в следующем году займемся восточной частью, включая строительство систем водоотведения и сетей, чтобы горы не ползли, ведь люди используют септики. Эти вопросы для меня принципиально важны", – сказал глава города.

Он напомнил, что в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в Медеуском районе охвачены отдаленные микрорайоны, где ранее никогда не было воды и канализации. Так, в марте этого года начнется строительство 50 км распределительных сетей водоснабжения и водоотведения для 7 тыс. жителей западной части мкр. "Каменское плато". Завершение работ планируется в сентябре 2026 года.

Также в этом году будет завершено строительство еще 100 км водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Музтау, Сулусай, Атырау, Алатау, Малая Станица и Горный гигант.

Одним из значимых проектов стал запуск в июле 2024 года резервной системы водоснабжения. Сегодня она обеспечивает подачу 32 тыс. кубометров воды в сутки из Талгарских месторождений подземных вод для 50 тыс. жителей микрорайонов Самал, Кок-Тобе и Горный гигант. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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