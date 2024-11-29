Брачные игры горных козлов попали в фотоловушку в Иле-Алатауском парке
Фото: pixabay
Сотрудники Иле-Алатауского парка часто устанавливают камеры в местах массового посещения животных и снимают редкие моменты из их жизни. На этот раз фотоловушки запечатлели брачные игры сибирских горных козлов, сообщает Zakon.kz.
Специалисты Аксайского филиала установили фотоловушки в местах переходов диких животных.
Так в камеру объектива попал сибирский горный козел, у которого сейчас идет брачный период, а также дикий кабан.
"Эти кадры дают важную информацию о поведении животных и их естественной среде обитания. Полученные данные необходимы для проведения будущих исследований и разработки природоохранных мер. Применение современных технологий играет важную роль в охране природного наследия и изучении редких видов", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Ранее в Шиелийском районе Кызылординской области дикая кошка напала на домашний скот. У одного из жителей она загрызла несколько коз.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript