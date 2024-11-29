Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Брачные игры горных козлов попали в фотоловушку в Иле-Алатауском парке

Брачные игры горных козлов попали в фотоловушку в Иле-Алатауском парке , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 08:49 Фото: pixabay
Сотрудники Иле-Алатауского парка часто устанавливают камеры в местах массового посещения животных и снимают редкие моменты из их жизни. На этот раз фотоловушки запечатлели брачные игры сибирских горных козлов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Аксайского филиала установили фотоловушки в местах переходов диких животных.

Так в камеру объектива попал сибирский горный козел, у которого сейчас идет брачный период, а также дикий кабан.

"Эти кадры дают важную информацию о поведении животных и их естественной среде обитания. Полученные данные необходимы для проведения будущих исследований и разработки природоохранных мер. Применение современных технологий играет важную роль в охране природного наследия и изучении редких видов", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Ранее в Шиелийском районе Кызылординской области дикая кошка напала на домашний скот. У одного из жителей она загрызла несколько коз.

Читайте также

Найдено решение для устранения &quot;белых пятен&quot; в Астане
Найдено решение для устранения "белых пятен" в Астане
Доставщик цветов в Актау совершил &quot;преступление века&quot;
Доставщик цветов в Актау совершил "преступление века"
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Полиция сообщила о новом виде мошенничества в Абайской области
Аксинья Титова
Алматинская область 2024 год Технологии Видео Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
К казахстанцам с призывом обратилось МВД
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: