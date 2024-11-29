Укрепление доллара: стоит ли ожидать роста цен на продукты

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне укрепления доллара, сообщает Zakon.kz.

Этим вопросом задались журналисты. Они поинтересовались, могут ли подорожать продукты питания из-за резкого укрепления доллара.

"Обещания и заверения относительно курса – их просто не существует как инструмента, потому что по курсу никто не может давать заверения, потому что это свободно плавающий курс, он складывается на основании, сколько долларов продают и сколько долларов покупают. Если покупателей доллара больше, чем продавцов, то это толкает курс наверх, как с любым другим товаром. Поэтому, понятно, что мы прогноза, и тем более заверения, по курсу не даем", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

При этом он добавил, что изменение курса доллара может влиять на товары, импортируемые из других стран.

"Но продукты питания я бы, наверное, отнес как раз к тем товарам, по которым у нас большая самообеспеченность. То есть за эти годы Минсельхоз вместе с рынком, с фермерами обеспечил большое предложение отечественных товаров, и у нас самообеспеченность по большей части товаров. Поэтому именно здесь я бы не ожидал какого-то изменения цен", – добавил глава Нацбанка.

В завершение Тимур Сулейменов призвал казахстанцев не зацикливаться на цифре "500".

"Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы несильно фиксировались на цифре "500". Курс 498, условно, 495 у нас стоит, наверное, около недели-трех, примерно так. Он сейчас стоит на уровне 507. Давайте посчитаем. 497, 498, и 507 – разница в 10 тенге, 10 тенге к 500 – это 2%. Я понимаю, я сам тоже на это смотрю, 500 – это психологическая цифра, но если посмотреть с точки зрения математика, экономиста, даже бизнесмена, изменения в 2%, понятно, хотелось бы, чтобы было наоборот, но рынок распорядился иначе. Но ослабление тенге в эти 2% в течение последних недель, наверное, повлияет каким-то образом, но, естественно, не таким паническим. Поэтому я бы несильно волновался о том, что мгновенно поменяются цены, тем более на продукты питания. По ним мы самообеспечены, почти по всем", – заверил Тимур Сулейменов.

Ранее были представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге.