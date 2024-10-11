Укрепление доллара в Казахстане: стоит ли ожидать больше взносов в рамках проекта "Нацфонд – детям"

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанским родителям и детям ожидать больше поступлений в рамках проекта "Нацфонд – детям", сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов уточнил, что речь здесь идет о системном решении вопроса по госфинансам.

"Чем больше мы возьмем из Нацфонда, тем меньше процент, который накрутится и потом детям будет перераспределен. Поэтому мы, конечно же, за то, чтобы Нацфонд нарастал и, соответственно, инвестиционный доход так же рос", – заявил он.

При этом он отметил, что в 2023 году инвестиционный доход составил 6,2 млрд долларов за счет инвестиционного управления активами Нацфонда. А это около 11% годовых. В этом году – около 9% годовых в долларах.

"Если мы будет больше сохранять, меньше вытаскивать и эффективно управлять, то тогда, конечно, сумма для распределения детям тоже будет расти. Здесь арифметика простая: если у тебя есть депозит, и ты оттуда все время забираешь деньги, то и процент на него будет меньше", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения курса доллара к тенге.