Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места

По решению суда территорию базара в Алматы передали районному акимату для благоустройства. На месте непрезентабельных контейнеров должен появиться сквер. Но предприниматели отказываются покидать рабочие места, сообщает Zakon.kz.

Десятки торговцев универсального рынка рассказали КТК, что получили уведомления о том, что в ближайшее время они должны освободить места. Как утверждают люди, базар пойдет под снос.

"Кто-то хочет отмыть наши земли и построить: 40 тыс. – контейнеры, 20 тыс. – контейнеры. А нам куда идти? На улицу? Что мы будем делать? Почему руководство не думает о нас, о простых смертных?" Ильсияр Оспанова

Предприниматели рассказывают, трудятся на базаре по 20 лет. Здесь продают инструменты, хозяйственные товары, одежду и детские игрушки. Каждый держится за свое торговое место. Весь рынок располагается на улице под навесом. Общая площадь базара составляет около гектара. Здесь находится примерно 400 бутиков. Однако, какие из них должны пойти под снос, пока непонятно.

Как утверждают предприниматели, тут планируют построить сквер. Торговцы ошарашены новостью о строительстве сквера. Заявляют, место для озеленения выбрано крайне неудачно.

"Какой сквер на комплексе базара, которые идут километры? Я понимаю, что общественное пространство должно быть, но не в этой зоне, в городе где-то, чтобы люди в городе отдыхали. А сюда люди приезжают чисто за товаром: купить что-то, одеться и т. д." Виталий Кузьминых

Арендаторы обратились со своей проблемой в суд, но проиграли. Считают, что из затеи со сквером все равно ничего не выйдет.

"Они здесь посадят для чего? Для того, чтобы это через год-два засохло и чтобы эту землю забрал другой человек. Чтобы опять эти коррупционные схемы. Эти коррупционные схемы надоели в нашей стране. Первый районный суд мы выиграли. Городской суд мы проиграли. Теперь мы отдали в Верховный суд". Айбар Альбеков

В районном акимате ссылаются на решение суда – еще в апреле он постановил освободить землю. Территорию должны благоустроить и озеленить. А торговцам предлагали альтернативу.

"Специализированный межрайонный экономический суд города в апреле 2024 года вынес решение об освобождении участка… Предложили продавцам рынка "Рахат" альтернативные места в расположенных рядом современных, модернизированных рынках. Причем на первые три месяца предлагалась бесплатная аренда мест. Мы готовы провести встречи с продавцами для того, чтобы помочь им найти новые места торговли на других рынках города". Руководитель государственно-правового отдела аппарата акима Жетысуского района Маржан Мараткызы

Примут ли бизнесмены предложение акимата, неясно. Однако, если суд встанет не на их сторону, освободить места все же придется.

Ранее в Алматы началась паспортизация городских объектов в рамках программы "Таза Қазақстан" и новых правил благоустройства.