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О чудесном спасении 66-летней казахстанки с разрывом аневризмы рассказали врачи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 10:19 Фото: akorda.kz
В Алматинской области врачи спасли 66-летнюю женщину с обширным инсультом. Она поступила в больницу в состоянии комы в результате разрыва сосуда головного мозга, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, что процент выживаемости пациентов с такой тяжелой формой внутримозгового кровоизлияния крайне низкий, но специалистам многопрофильной больницы города Конаева удалость спасти женщину.

"Пациентке диагностировали разрыв аневризмы задней мозговой артерии. Данное осложнение приводит к неврологическому дефициту в виде комы, пареза, параличей в конечностях. Результаты компьютерной томографии показали обширное кровоизлияние в мозжечок и ствол мозга, которое могло привести к дислокации мозга и летальному исходу", – рассказала лечащий врач Гульнара Бопешбаева.

Пациентку успешно прооперировал врач-нейрохирург Марат Гизатуллин. Он провел наружное вентрикулярное дренирование.

В спасении жизни также приняли участие врачи-реаниматологи Карина Удербаева, Марат Муратбеков, Данияр Жиренбаев, Куаныш Телагусов, Канат Рахимов, которые участвовали в сложной операции и оказали помощь в послеоперационный период.

По словам врачей, основной причиной развития данной формы заболевания является разрыв сосуда в результате артериальной гипертензии. Кроме этого, причиной кровоизлияния может стать бесконтрольный прием препаратов для разжижения крови, патологически измененные стенки артерий мозга, опухоли и ряд других патологий.

Спустя месяц после операции пациентка проходит реабилитацию в специализированных медицинских центрах. Близкие и врачи с большой надеждой ожидают восстановления жизненно важных функций.

Сложная операция была проведена бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Ранее стало известно о том, что казахстанские женщины будут проходить трехкратное обследование, чтобы избежать патологий плода. Соответствующие изменения в Стандарт организации оказания акушерско-гинекологической помощи в РК подготовили в Министерстве здравоохранения.

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