Заморозили, чтобы спасти: врачи пошли на "безумный" шаг ради жизни казахстанки
Как сообщает irbistv.kz, пациентка Виолетта Шишлова сама посвятила 30 лет жизни медицине, работая медсестрой. Последние годы ее беспокоили боли в груди, но горожанка постоянно откладывала обследование, даже не подозревая о врожденном пороке сердца.
Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее экстренно доставили в кардиоцентр. Диагноз оказался критическим – расслаивающаяся аневризма аорты. Сама Виолетта призналась, что после сложнейшего хирургического вмешательства частично потеряла память.
Врачи считают, что пациентка буквально родилась в рубашке: с таким диагнозом больные чаще всего погибают еще по дороге в стационар. В ходе операции павлодарские хирурги заменили ей аортальный клапан на механический протез.
"Экстренная операция проводилась в условиях охлаждения организма. В норме у нас 36.6. Мы охлаждаем до 28 градусов, это дает нам возможность останавливать кровообращение на определенный срок. В это время мы можем на каких-то участках аорты поработать и оперировать", – рассказала журналистам Асель Тлеуова, врач-кардиохирург павлодарского областного кардиологического центра.
Сейчас Шишлова постепенно идет на поправку. Отмечается, что дорогостоящее лечение провели за счет ОСМС.
Между тем врачи Петропавловска почти месяц боролись за жизнь 33-летнего мужчины, который выпал с третьего этажа. Предположительно, это случилось после употребления синтетических наркотиков.