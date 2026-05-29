#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Заморозили, чтобы спасти: врачи пошли на "безумный" шаг ради жизни казахстанки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 19:45 Фото: akorda.kz
В Павлодаре кардиохирурги провели уникальную операцию и спасли 49-летнюю горожанку, находившуюся на грани жизни и смерти. Пациентке диагностировали расслоение аорты. Чтобы восстановить поврежденный сосуд, врачам пришлось на время "заморозить" женщину, передает Zakon.kz.

Как сообщает irbistv.kz, пациентка Виолетта Шишлова сама посвятила 30 лет жизни медицине, работая медсестрой. Последние годы ее беспокоили боли в груди, но горожанка постоянно откладывала обследование, даже не подозревая о врожденном пороке сердца.

Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее экстренно доставили в кардиоцентр. Диагноз оказался критическим – расслаивающаяся аневризма аорты. Сама Виолетта призналась, что после сложнейшего хирургического вмешательства частично потеряла память.

Врачи считают, что пациентка буквально родилась в рубашке: с таким диагнозом больные чаще всего погибают еще по дороге в стационар. В ходе операции павлодарские хирурги заменили ей аортальный клапан на механический протез.

"Экстренная операция проводилась в условиях охлаждения организма. В норме у нас 36.6. Мы охлаждаем до 28 градусов, это дает нам возможность останавливать кровообращение на определенный срок. В это время мы можем на каких-то участках аорты поработать и оперировать", – рассказала журналистам Асель Тлеуова, врач-кардиохирург павлодарского областного кардиологического центра.

Сейчас Шишлова постепенно идет на поправку. Отмечается, что дорогостоящее лечение провели за счет ОСМС.

Между тем врачи Петропавловска почти месяц боролись за жизнь 33-летнего мужчины, который выпал с третьего этажа. Предположительно, это случилось после употребления синтетических наркотиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
10:19, 30 ноября 2024
О чудесном спасении 66-летней казахстанки с разрывом аневризмы рассказали врачи
Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника
22:55, 12 апреля 2026
Зубная боль довела казахстанку до реанимации
Алматы, сердце, операция, женщина, опухоль, врачи
14:16, 14 мая 2025
Жительнице Алматы удалили гигантскую опухоль сердца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Факел&quot;
20:06, Сегодня
Алжирский защитник Сенхаджи может перейти в "Тобол"
Фото: UFC
19:41, Сегодня
"Хамзат уже сломлен": Пауло Коста не исключил, что Чимаев завершит карьеру в ММА
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
19:20, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧА-2026
Фото: НОК РК
19:09, Сегодня
Казахстан завоевал первую медаль на ЭКМ в Испании по артистическому плаванию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: