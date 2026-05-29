Заморозили, чтобы спасти: врачи пошли на "безумный" шаг ради жизни казахстанки

В Павлодаре кардиохирурги провели уникальную операцию и спасли 49-летнюю горожанку, находившуюся на грани жизни и смерти. Пациентке диагностировали расслоение аорты. Чтобы восстановить поврежденный сосуд, врачам пришлось на время "заморозить" женщину, передает Zakon.kz.

Как сообщает irbistv.kz, пациентка Виолетта Шишлова сама посвятила 30 лет жизни медицине, работая медсестрой. Последние годы ее беспокоили боли в груди, но горожанка постоянно откладывала обследование, даже не подозревая о врожденном пороке сердца.

Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее экстренно доставили в кардиоцентр. Диагноз оказался критическим – расслаивающаяся аневризма аорты. Сама Виолетта призналась, что после сложнейшего хирургического вмешательства частично потеряла память.

Врачи считают, что пациентка буквально родилась в рубашке: с таким диагнозом больные чаще всего погибают еще по дороге в стационар. В ходе операции павлодарские хирурги заменили ей аортальный клапан на механический протез.

"Экстренная операция проводилась в условиях охлаждения организма. В норме у нас 36.6. Мы охлаждаем до 28 градусов, это дает нам возможность останавливать кровообращение на определенный срок. В это время мы можем на каких-то участках аорты поработать и оперировать", – рассказала журналистам Асель Тлеуова, врач-кардиохирург павлодарского областного кардиологического центра.

Сейчас Шишлова постепенно идет на поправку. Отмечается, что дорогостоящее лечение провели за счет ОСМС.

