Сельхозпредприятия Казахстана заключили соглашения с компаниями КНР на миллиард долларов

В Пекине состоялись переговоры между крупнейшими продовольственными и сельскохозяйственными компаниями Казахстана и Китая, сообщает Zakon.kz.

"В мероприятии участвовали руководители отраслевых ассоциаций Казахстана, производители и поставщики зерновой, масличной и животноводческой продукции, а также кормов, всего 30 компаний", – сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Китайскую сторону представляли 40 ведущих предприятий АПК.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что Китай – один из приоритетных внешнеэкономических партнеров Казахстана.

При этом наибольшая доля отечественного экспорта продукции АПК в КНР приходится на зерновые и масличные культуры, а также растительные масла. Особый интерес китайский рынок представляет для поставок казахстанского зерна.

"Казахстанская сельхозпродукция востребована среди китайских потребителей. В прошлом году объем поставок зерна в КНР вырос в 5,5 раз и достиг 1,4 млн тонн. Главы двух государств договорились о наращивании объемов поставок зерна на китайский рынок до 2 млн тонн в ближайшей перспективе и заверил в готовности казахстанской стороны осуществить поставки в оперативном режиме. По итогам 9 месяцев 2024 года казахстанские компании отгрузили в Китай 1,1 млн тонн зерна", – озвучил цифры Сапаров.

Стороны обсудили возможности расширения деловых контактов между предприятиями агропромышленного комплекса двух стран.

В ходе переговоров казахстанская сторона рассказала о возможностях развития производств высокого передела на территории страны и пригласила китайский бизнес инвестировать в сектор АПК и его инфраструктуру. Одним из потенциально привлекательных направлений для инвесторов из Китая может стать производство органической продукции, которая имеет повышенную стоимость и востребована на мировых рынках. Кроме того, Казахстан обладает хорошими возможностями развития экспорта высококачественной животноводческой продукции, такой как говядина, баранина, мясо птицы, мясные консервы, молочные продукты и мед.

По итогам круглого стола казахстанские сельхозтовароизводители подписали меморандумы и договоры с 10 компаниями КНР на сумму 1 млрд долларов США.

18 октября 2024 года министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и председатель правления China Grain Reserves Group Ltd. ДЭН Иу договорились о возобновлении экспорта зерна в Китай.