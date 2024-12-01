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Почти 13 тысяч казахстанцев получили спецвыплаты за вредные условия труда

Пенсия, пенсионеры, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 05:59 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 25 ноября 2024 года 12 835 казахстанцев получают специальную социальную выплату для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. За назначением средств обратились 13 673 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, за назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 151 человек, из них спецвыплаты назначили 3 037 получателям. За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них выплаты назначены 9 798 получателям.

Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на СМС-сообщение.

368 обратившимся за выплатами отказано в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 538 человек, 4 источника – 1 835 человек), Костанайской (2 источника – 340 человек, 4 источника – 1 151 человек) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 283 человека, 4 источника – 1 173 человека) областях.

С 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет.

Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать и зарплату, и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Ранее сообщалось, что часть алматинцев продолжат получать компенсации за повышение тарифов на комуслуги.

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