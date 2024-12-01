Почти 13 тысяч казахстанцев получили спецвыплаты за вредные условия труда
По информации Петропавловск.news, за назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 151 человек, из них спецвыплаты назначили 3 037 получателям. За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них выплаты назначены 9 798 получателям.
Кроме того, 351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на СМС-сообщение.
368 обратившимся за выплатами отказано в связи с несоответствием обязательным условиям.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 538 человек, 4 источника – 1 835 человек), Костанайской (2 источника – 340 человек, 4 источника – 1 151 человек) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 283 человека, 4 источника – 1 173 человека) областях.
С 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) не менее 7 лет.
Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать и зарплату, и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году могут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составляет более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.
Ранее сообщалось, что часть алматинцев продолжат получать компенсации за повышение тарифов на комуслуги.