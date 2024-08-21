В Казахстане 9145 жителей могут получить спецвыплату в 208 тысяч тенге
Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба правительства, выплата производится из четырех источников:
- республиканского бюджета;
- Единого накопительного пенсионного фонда;
- от работодателя;
- компании по страхованию жизни.
Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.
"Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии", – говорится в сообщении.
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