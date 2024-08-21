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В Казахстане 9145 жителей могут получить спецвыплату в 208 тысяч тенге

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 08:18 Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства, выплата производится из четырех источников:

  • республиканского бюджета;
  • Единого накопительного пенсионного фонда;
  • от работодателя;
  • компании по страхованию жизни.

Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.

"Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии", – говорится в сообщении.

Ранее правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса.

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