В Алматы с декабря будут работать четыре дежурных ЦОНа и спецЦОНа

В Алматы с 1 декабря по дежурному графику работают центр обслуживания населения Жетысуского района по адресу ул. Серикова, 6А и центр Медеуского района по ул. Маркова, 44, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря 2024 года рассказали в филиале Правительства для граждан.

Там напомнили, что дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

"Кроме того, граждан будут принимать два дежурных спецЦОНа. Один из них находится в мкр. Саялы, по улице Аккайнар, 1, второй центр расположен по адресу мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118. График работы специализированных центров обслуживания в будние дни с 9:00 до 20:00, при этом прием заявлений на оказание госуслуг будет производиться до 18:00, выдача готовых документов до 20:00 без перерыва на обед, по субботам прием заявлений с 9:00 до 12:00, сектор выдачи до 13:00", – сообщили в организации.

Все остальные ЦОНы и спецЦОНы будут работать по будням с 9:00 до 18:00, суббота – выходной.

Получить госуслуги можно и онлайн через видеозвонок приложения "ЦОН", через портал электронного правительства и приложения банков второго уровня.

В ноябре 2024 года стало известно о том, что в Алматы усложнят сдачу теоретического экзамена на водительское удостоверение. Для исключения нарушений в спецЦОНах города внедряют двухфакторную аутентификацию.