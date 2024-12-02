Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы с декабря будут работать четыре дежурных ЦОНа и спецЦОНа

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 10:07 Фото: gov4c.kz
В Алматы с 1 декабря по дежурному графику работают центр обслуживания населения Жетысуского района по адресу ул. Серикова, 6А и центр Медеуского района по ул. Маркова, 44, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря 2024 года рассказали в филиале Правительства для граждан.  

Там напомнили, что дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

"Кроме того, граждан будут принимать два дежурных спецЦОНа. Один из них находится в мкр. Саялы, по улице Аккайнар, 1, второй центр расположен по адресу мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118. График работы специализированных центров обслуживания в будние дни с 9:00 до 20:00, при этом прием заявлений на оказание госуслуг будет производиться до 18:00, выдача готовых документов до 20:00 без перерыва на обед, по субботам прием заявлений с 9:00 до 12:00, сектор выдачи до 13:00", – сообщили в организации.

Все остальные ЦОНы и спецЦОНы будут работать по будням с 9:00 до 18:00, суббота – выходной.

Получить госуслуги можно и онлайн через видеозвонок приложения "ЦОН", через портал электронного правительства и приложения банков второго уровня.

В ноябре 2024 года стало известно о том, что в Алматы усложнят сдачу теоретического экзамена на водительское удостоверение. Для исключения нарушений в спецЦОНах города внедряют двухфакторную аутентификацию.

Читайте также

Дети у окна, окно, выпал из окна,
Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предложили в Казахстане
Нацпарк Бурабай, обращение, незаконная вырубка хвойных деревьев
Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
Казахстанцев и туристов предупредили об угрозе в горах Алматинской области
Казахстанцев и туристов предупредили об угрозе в горах Алматинской области
Ирина Капитанова
ЦОН Алматы СпецЦОНы ЦОНы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: