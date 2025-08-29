ЦОНы в Алматы перейдут на дежурный режим: что нужно знать

Филиал Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы оповестил, что с 1 сентября по дежурному графику будут работать Центр обслуживания населения Жетысуского района (ул. Серикова, 6А) и Центр обслуживания населения Медеуского района (ул. Маркова, 44), сообщает Zakon.kz.

Дежурные ЦОНы принимают граждан в будние дни с 9:00 до 20:00, а в субботу – с 9:00 до 13:00.

Кроме того, будут принимать граждан два дежурных специализированных ЦОНа по адресам: мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1 и мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118.

Режим работы специализированных центров:

в будние дни – с 9:00 до 20:00, при этом прием заявлений на оказание госуслуг – до 18:00, а выдача готовых документов – до 20:00, без перерыва на обед;

в субботу прием заявлений – с 9:00 до 12:00, сектор выдачи работает до 13:00.

"Все остальные ЦОНы и спецЦОНы будут работать в будние дни с 9:00 до 18:00, суббота – выходной день". Пресс-служба "Правительство для граждан"

Также известно, что получить государственные услуги можно онлайн через видеозвонок в приложении "ЦОН", портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

