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Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz консультативный прогноз погоды по Казахстану на декабрь 2024 года.

Согласно консультативному прогнозу, в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Температурный фон в первой декаде распределится следующим образом:

  • на севере, в центре и востоке республики прогнозируется колебание в ночные часы от -10-18°С до -3-10°С, днем от 0,-8°С до -3+5°С;
  • на юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание ночью от -5+5°С до -1-8°С, в горных районах юго-востока страны -10-15°С, днем от -5+5°С до +5+12°С;
  • на западе страны основной фон температуры воздуха ночью предполагается -1-8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1+8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -5+3°С.
"Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха".РГП "Казгидромет"

В течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели": в северной половине страны ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем от -4+1°С до -8-13°С.

В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25-35°С, днем до -10-20°С.

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -7-18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.

"В целом, в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны – больше нормы (многолетние нормы приведены в таблице)".РГП "Казгидромет"

Многолетние значения среднемесячной температуры воздуха и количества осадков по территории Казахстана в декабре (норма 1991-2020 годов)

Синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:06

Фото: РГП "Казгидромет"

"Консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами", – объяснили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 3 по 5 декабря 2024 года.

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