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Прогноз погоды по Казахстану на 3, 4 и 5 декабря: где ожидаются осадки

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 11:41 Фото: Zakon.kz
О том, каких сюрпризов ожидать жителям Казахстана от погоды на ближайшие трое суток – с 3 по 5 декабря 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе республики.

"Погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый ее характер. В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед... По республике ожидаются туманы".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в температурном фоне значительных изменений не ожидается.

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