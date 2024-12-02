Прогноз погоды по Казахстану на 3, 4 и 5 декабря: где ожидаются осадки
Фото: Zakon.kz
О том, каких сюрпризов ожидать жителям Казахстана от погоды на ближайшие трое суток – с 3 по 5 декабря 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе и юго-западе республики.
"Погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый ее характер. В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед... По республике ожидаются туманы".РГП "Казгидромет"
По данным гидрометцентра, в температурном фоне значительных изменений не ожидается.
Ранее мы писали, в каких регионах Казахстана на понедельник, 2 декабря 2024 года, объявили штормовое предупреждение.
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