Прогноз погоды по Казахстану на 3, 4 и 5 декабря: где ожидаются осадки

Фото: Zakon.kz

О том, каких сюрпризов ожидать жителям Казахстана от погоды на ближайшие трое суток – с 3 по 5 декабря 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

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