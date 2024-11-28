Каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предпоследний день ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 29 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на севере, востоке Казахстана сохранится погода без осадков.

"Большая часть территорий Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на западе, юге – гололед". РГП "Казгидромет"

О погоде в первые дни декабря 2024 года в Астане, Алматы и Шымкенте можете узнать здесь.