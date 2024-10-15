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Подорожают ли в Казахстане продукты из-за колебаний курса доллара

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, мясо, мясной отдел, мясной цех, говядина, баранина, конина, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, подорожают ли цены на продукты в Казахстане из-за скачка доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что прогнозы по инфляции не изменились. Борьба с инфляцией, по его словам, остается приоритетной задачей правительства и Нацбанка.

"Конечно, есть инструменты, мы можем влиять на ситуацию, не допускать, чтобы воспользовались кратковременным скачком доллара. Думаю, за такой кратковременный период сложно быстро завезти товар и его продать по другой цене. Мы в динамике видим, что процесс управляем с нашей стороны. Тем более уже курс падает. Мы свой прогноз среднегодовой по курсу, который составляет 460, не меняем", – дополнил Нурлан Байбазаров.

На вопрос о том, может ли он гарантировать, что в ближайшие две недели цены на продукты и товары не вырастут из-за скачка доллара, министр ответил, что для этого существуют меры регулирования.

Что касается сезонного повышения цен на продукты, он отметил, что рынок регулирует этот процесс.

"У нас есть перечень социально значимых товаров, и эту корзину составляют в основном социальные продукты. По нему мы держим ситуацию на контроле. Даже в прошлом периоде мы ушли в дифляцию, когда, наоборот, по некоторым позициям зафиксировали понижение цен. Приближается конец года, здесь ажиотаж в этом отношении будет, но мы будем реагировать всеми доступными рыночными инструментами, которые есть у нас", – заверил Байбазаров.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, будут ли проиндексированы социальные выплаты в Казахстане из-за колебаний курса доллара.

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