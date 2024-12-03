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Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями

Новый госорган предложили создать эксперты , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Астане прошла конференция "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация", в ходе которой спикеры обсудили, нужен ли Казахстану самостоятельный государственный орган, который будет специализироваться на борьбе с кибермошенничеством, сообщает Zakon.kz.

Директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК Индира Аубакирова подчеркнула, что интернет-пространство требует мгновенного реагирования.

"У меня такое предложение – рассмотреть возможность создать отдельный, самостоятельный государственный орган, наделенный функцией противодействия кибермошенничеству с отдельными структурными подразделами, которые бы специализировались на финансовых пирамидах, сохранении персональных данных и иных формах преступлений в киберпространстве", – озвучила она. 
Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00

Фото: Zakon.kz

Исполнительный директор Института парламентаризма Алмас Канатов не согласился с тем, что Казахстану нужен отдельный орган, который будет заниматься киберпреступлениями. По мнению спикера, правильнее идти по упрощенному пути, а именно собрать в нем около 50 человек, по три-пять специалистов от каждого ведомства. 

Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00

Фото: Zakon.kz

Руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов поддержал инициативу с возможным созданием Fusion Centre. Отметив, что подобный опыт уже используется, а создаваемый на базе Национального банка Антифрод-центр будет как раз тем решением, которое объединит все усилия заинтересованных государственных и правоохранительных органов.

Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00

Фото: Zakon.kz

"Это позволит оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Нужно принимать оперативные меры по блокировке подозрительных транзакций. В будущем планируется, чтобы в Антифрод-центр могли обращаться граждане, и информация сразу поступала бы, образно говоря, на "мониторы" всех сотрудников этого центра. Каждый должен выполнять свою функцию: банки – блокировать транзакции, правоохранительные органы – проводить свои мероприятия. Это будет эффективно", – резюмировал он.
Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00

Фото: Zakon.kz

Эксперты предложили создать новый госорган для борьбы с киберпреступлениями, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:00

Фото: Zakon.kz

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.

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