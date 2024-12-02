Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестплатформу

Житель Акмолинской области взял в кредит больше шести миллионов тенге и вложил их в фейковую инвестиционную платформу, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что житель Зерендинского района заинтересовался рекламой на YouTube о заработке на инвестициях. Оставив свой номер телефона для обратной связи, он вскоре получил звонок от "консультанта", который рассказал о торговле акциями, зарегистрировал его в приложении и обучил работе на платформе.

Сначала мужчина вложил 100 долларов, которые якобы за два дня выросли до 160 долларов. Менеджер платформы AMS помог вывести часть этой суммы, чем завоевал доверие потерпевшего. После этого консультант убедил сельчанина взять крупные кредиты в различных банках на общую сумму 6 млн 484 тыс. тенге. Эти деньги мужчина перевел на платформу AMS с 6 по 21 ноября. Однако, когда он попытался вывести средства, доступ к аккаунту оказался заблокирован.

В полиции отмечают, чтобы избежать подобных ситуаций, важно помнить о мерах предосторожности.

"Не доверяйте рекламе в интернете, особенно обещающей быстрый доход. Всю информацию о финансовых услугах перепроверяйте через официальные источники. Никогда не переводите деньги незнакомцам и не берите кредиты для инвестиций. Используйте только проверенные платформы, лицензированные регулирующими органами. Перед вложениями обязательно консультируйтесь с профессионалами. Помните: предложения с высокой прибылью и минимальными рисками часто являются мошенничеством". ДП Акмолинской области

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