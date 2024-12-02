Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестплатформу

Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестиционную платформу, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 19:25 Фото: freepik
Житель Акмолинской области взял в кредит больше шести миллионов тенге и вложил их в фейковую инвестиционную платформу, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что житель Зерендинского района заинтересовался рекламой на YouTube о заработке на инвестициях. Оставив свой номер телефона для обратной связи, он вскоре получил звонок от "консультанта", который рассказал о торговле акциями, зарегистрировал его в приложении и обучил работе на платформе.

Сначала мужчина вложил 100 долларов, которые якобы за два дня выросли до 160 долларов. Менеджер платформы AMS помог вывести часть этой суммы, чем завоевал доверие потерпевшего. После этого консультант убедил сельчанина взять крупные кредиты в различных банках на общую сумму 6 млн 484 тыс. тенге. Эти деньги мужчина перевел на платформу AMS с 6 по 21 ноября. Однако, когда он попытался вывести средства, доступ к аккаунту оказался заблокирован.

В полиции отмечают, чтобы избежать подобных ситуаций, важно помнить о мерах предосторожности.

"Не доверяйте рекламе в интернете, особенно обещающей быстрый доход. Всю информацию о финансовых услугах перепроверяйте через официальные источники. Никогда не переводите деньги незнакомцам и не берите кредиты для инвестиций. Используйте только проверенные платформы, лицензированные регулирующими органами. Перед вложениями обязательно консультируйтесь с профессионалами. Помните: предложения с высокой прибылью и минимальными рисками часто являются мошенничеством".ДП Акмолинской области

Ранее стражи порядка предупредили казахстанцев о "предновогоднем" виде мошенничества. Речь идет о покупке пиротехники онлайн.

Читайте также

За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау
За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау
Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды
Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды
Продукты питания, магазин, супермаркет, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия
Какие меры примет правительство для стабилизации цен на социальные продукты питания
Сахибам Садырова
Актобе 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: