Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды

Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 19:54 Фото: instagram/sytdykova_anel
Анель Сытдыкова – первая казашка, которая проплыла воды Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что Анель Сытдыкова – первая "Железная леди Казахстана" по триатлону, первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин Казахстана. Заплыв через пролив Каталина является одним из самых престижных среди марафонских заплывов и входит в тройку заплывов Тройной Короны вместе с проливом Ла-Манш и 20 мостами вокруг Манхеттена. Преодолев Каталину, Анель Сытдыкова вошла в клуб Triple Crown of Open Water. В СНГ еще никто не достигал такого успеха.

"Мы прибыли в Антарктиду 10 ноября после двух дней плавания через пролив Дрейка. Наша группа, возглавляемая организатором и основателем IISA (International Ice Swimming Association) Рамом Баркай, состояла из 13 пловцов из ЮАР, США, Франции, Великобритании, Венгрии, Малайзии, Австралии и Казахстана и одного доктора. Среди нас были такие именитые и сильные пловцы, как Kate Steels, которая является одной из трех человек в мире, обладающих титулом Ice Seven, и Lynton Mortensen, обладатель титула Oceans Seven".Анель Сытдыкова

По ее словам, в течение 10-дневного пребывания на Антарктиде плавать удавалось не каждый день. На это влияли погодные условия, режим корабля и других 150 пассажиров на борту судна. Тем не менее им это удалось.

"В Антарктиде ты плывешь столько, сколько Антарктида позволяет тебе, невзирая на запланированную дистанцию и скорость. Для меня это был самый холодный заплыв в температуре воды минус 1,4 градуса и ветре 35 км/ч среди айсбергов и пингвинов – невероятный опыт и ощущения", – говорит казахстанка.

Анель Сытдыкова – первая и единственная женщина в Казаxстане, которая в 2019 году переплыла Ла-Манш от Англии до Франции, расстояние 38 км за 15 часов 15 минут (без остановки и без гидрокостюма).

А в 2022 году Анель проплыла 48 км через 20 мостов вокруг Манхеттена и в том же году совершила заплыв в Лос-Анджелесе от островов Санта-Каталина до материка, проплыв пролив Каталина 34 км за 18 часов 19 минут на одной из самых престижных марафонских дистанций в мире.

Читайте также

За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау
За долги перед детьми осуждены 14 жителей Мангистау
Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестиционную платформу
Свыше шести миллионов тенге перевел акмолинец на несуществующую инвестплатформу
Продукты питания, магазин, супермаркет, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия
Какие меры примет правительство для стабилизации цен на социальные продукты питания
Сахибам Садырова
Казахстан 2024 год Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: