Живу в Великобритании, скучаю по алматинским горам: как Анель Сытдыкова сотворила историю в Антарктиде

Анель Сытдыкова периодически сенсационно заявляет о себе. Да так громко, что ее подвигу удивляется весь мир. В этот раз она стала первой казашкой, проплывшей воды Антарктиды. Zakon.kz узнал, как соотечественнице удалось поплавать у самого холодного континента.

Анель Сытдыковой 46 лет, у нее трое сыновей. В настоящее время она живет с семьей в Оксфорде, Великобритания.

"Мы переехали шесть лет назад по работе мужа и из-за учебы детей. Часто бываем в Казахстане, навещаем родителей. Скучаем по горам и, конечно же, по местной еде". Анель Сытдыкова

Женщина рассказала, что начала заниматься плаванием во взрослом возрасте.

"Началось с того, что, не умев плавать, я записалась с подружками на триатлон в Лондоне в 2012 году, где нужно было проплыть 1500 метров в открытой воде. Я на тот момент могла плыть метров 200 без остановки. За четыре месяца подготовки с помощью тренера я научилась плавать и смогла проплыть контрольные 2000 метров в бассейне и выйти на старт". Анель Сытдыкова

Успехи и достижения спортсменки росли, как "снежный ком". В ее копилке много всяческих наград: она первая "Железная леди Казахстана" по триатлону, первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин.

"После моего первого триатлонного старта в 2012 году меня очень захватил этот вид спорта. Про Ironman тогда мало кто слышал в Казахстане, не говоря о том, как к нему готовиться. Но мне было очень интересно попробовать, я записалась на Ironman Цюрих в 2013 году, и так я стала первой женщиной Ironman в Казахстане. Я особо не стремилась быть первой из страны, просто так получается". Анель Сытдыкова

Анель Сытдыкова поделилась историей о том, как у нее возникла эта невероятная идея покорить воды Антарктиды.

"Я очень быстро решаюсь на всякие авантюры. Потом бывает, что жалею. Я и не мечтала, что побываю в Антарктиде, для меня это было за гранью возможного. Но когда увидела, что основатель IISA International Ice Swimming Association (Ассоциация международного зимнего плавания) Рам Байкар набирает следующую группу пловцов для заплыва в Антарктиде, для меня это был сигнал, что это тот самый момент, когда мне надо ехать. Зарегистрировалась я на поездку два года назад, но не получилось поехать в 2023 и меня перенесли на этот год. За месяц до поездки, когда я осознала реальность происходящего, мне стало очень страшно ехать так далеко. В итоге это была самая лучшая, незабываемая поездка в моей жизни. Даже просто побывать в Антарктиде – очень круто, а сделать там заплыв – это мечта любого пловца в ледяной воде (ice swimmer)". Анель Сытдыкова

Группа состояла из 13 человек, они представляли восемь стран: США, Великобритания, Франция, Венгрия, Австралия, ЮАР, Малайзия и Казахстан.

"Некоторых пловцов я знала лично, некоторых встретила впервые, но, естественно, была наслышана об их невероятных заплывах, это легенды этого спорта. Возглавлял нашу группу Рам Баркай из ЮАР. Дистанции в ледяном плавании, где температура воды по правилам должна быть ниже пяти градусов Цельсия, небольшие – от 50 м до 1600 м. Здесь речь идет не столько о физической подготовке, сколько о холодовой выносливости. Мне предстояло находиться в воде от нуля градусов и ниже в течение 25-30 мин. Это очень тяжело, через несколько секунд ты абсолютно не чувствуешь рук и ног, не чувствуешь тела, без подготовки очень опасно. Мне было сложно найти открытую воду с такой низкой температурой для тренировки – в сентябре, октябре вода в озере, где я плавала, была 11-12 градусов Цельсия. Вдобавок к озеру я принимала ледяные ванны по 30 минут каждый день. Это все, что я могла сделать в плане подготовки. Я также полагалась на мой девятилетний опыт плавания в холодной воде, из которых последние пяти лет я плавала зимой. Это придавало мне небольшую уверенность". Анель Сытдыкова

Цель команды была – сделать заплывы на 1000 метров, и несколько пловцов планировали проплыть одну милю – это 1600 метров.

"Заплывы в открытой воде всегда сопряжены с рисками, поскольку подразумевают неопределенность, зависимость от погодных условий. В Антарктиде этот риск намного возрастает. Во-первых, будет ли погода. Во-вторых, как пройдет сам заплыв, плавание в минусовой температуре непредсказуемо. В-третьих, удаленность от основного материка и отсутствие спасательной службы. В-четвертых, зависимость от экипажа и программы корабля. Помимо того, что наша группа переживала о заплыве, мы должны были думать о других пассажирах. Мы не могли позволить себе рисковать и быть причиной, из-за которой корабль должен был прервать свое плавание и вернуться в порт раньше срока. Все это накладывало большую ответственность и добавляло переживаний". Анель Сытдыкова

Но, несмотря ни на что, задача выполнена. Пловцам не удалось преодолеть нужную дистанцию, однако они были горды собой и получили массу эмоций.

"Моя подгруппа проплыла 750 метров, не доплыв до 1000 метров из-за плохих погодных условий. Ветер усилился до 35 км/ч, видимость была плохая, нас раскидало в стороны сильным течением и стало очень небезопасно продолжать заплыв. Но мы все остались благодарны этому опыту, потому что в Антарктиде ты плывешь столько, сколько Антарктида тебе позволяет". Анель Сытдыкова

Соотечественница признается, что абсолютно влюбилась в Антарктиду – это волшебное место.

"Мы два дня плыли через пролив Дрейка, прежде чем достичь первых близлежащих островов. Это само по себе было большим опытом. Мне также было интересно наблюдать белые ночи, в Антарктиде было светло все 24 часа, я просыпалась среди ночи и фотографировала пейзажи. Интересный факт, воздух там очень сухой, мы всегда имели при себе бутылочки с водой". Анель Сытдыкова

На пути авантюристы встретили китов, несколько видов пингвинов, редких птиц.

"Экспедиционная команда делала для нас высадки на материк, экскурсии на каяках и зодиаках среди айсбергов. Между высадками мы посещали много интересных лекций про Антарктиду, где рассказывали о ее истории, ледниках и первопроходцах. Я осталась в восторге от экспедиционной команды корабля, которая сделала наше путешествие незабываемым. Мне понравилось абсолютно все в нашей поездке. Я уезжала оттуда со слезами на глазах. Я испытываю огромную радость от поездки, я познакомилась с замечательными людьми, с которыми мы провели вместе две недели. Также чувствую себя привилегированной от того, что мне удалось побывать на седьмом континенте и проплыть в его ледяных водах". Анель Сытдыкова

Тем не менее собеседница не называет это подвигом, а скорее вызовом для себя. Потому что это прежде всего ее хобби, она не профессиональный спортсмен.

"Дети ездили со мной в холодные места, где я тренировалась, обычно я их просила поиграть на пляже, на холоде шесть часов, пока я поплаваю. Моя семья уже привыкла к моим авантюрам, спокойно к этому относится". Анель Сытдыкова

Материал по теме Анель Сытдыкова стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды

В целом, Анель Сытдыкова большую часть времени посвящает дому, семье и работе. Она добавляет, что есть много заплывов, которые приводят ее в трепет и ей хочется попробовать свои силы там.