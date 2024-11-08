Иномарку брата экс-акима Шымкента пустят с торгов из-за долга по алиментам в 23 млн тенге

В Астане частный судебный исполнитель изъял Mercedes Марата Айтенова из-за неуплаты им алиментов своим детям, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в палате ЧСИ по Астане.

"Частным судебным исполнителем Муратовой Н.К. изъята и водворена на штрафную стоянку автомашина должника по исполнительному производству о взыскании алиментов на троих детей, где долг образовался свыше 23 000 000 тенге", – говорится в сообщении.

Автотранспорт подлежит последующей продаже с электронных торгов для погашения задолженности перед детьми.

Бывшая жена Марата Айтенова в комментариях поблагодарила частного судебного исполнителя.

"Благодарю ЧСИ Муратову Нургуль Каиргазиновну за то, что, несмотря на множество исков со стороны Айтенова Марата и Лейлы Мирас, Нургуль Каиргазиновна делает свою работу от и до!" – написала она.

Дана Атешова, экс-супруга Марата Айтенова, который является братом бывшего акима Шымкента, 12 июля 2024 года выступила с громким заявлением. Она сообщила, что ее пытались выселить из дома бывший муж и его доверенные лица. Выселение происходило с применением насилия.

В полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга Атешовой возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование. Позже он был арестован на пять суток. А 2 августа суд признал виновным Марата Айтенова в избиении экс-супруги Даны Атешовой и назначил ему 12 суток ареста.