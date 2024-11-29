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Член нескольких общественных организаций незаконно собрала 55 млн тенге с предпринимателей

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 13:16 Фото: Zakon.kz
Агентством по финансовому мониторингу по Кызылординской области ведется досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ от 29 ноября 2024 года, подозреваемая получила более 55 млн тенге с 81 предпринимателя за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта. Речь о несоответствии предъявляемым требованиям к предпринимателям, оказывающим услуги по платформе "Даму бала".

"Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции. По данному факту ведется расследование", – сообщили в АФМ.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

13 ноября 2024 года депутат Мажилиса Сергей Пономарев раскритиковал программу "Даму бала" и предложил в кратчайшие сроки внести ряд изменений и поправок в работу региональных программ.

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