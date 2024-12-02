Сотни миллионов тенге заработали на незаконном майнинге в Казахстане

В Агентстве по финансовому мониторингу 2 декабря 2024 года рассказали о делах по факту незаконного майнинга в стране, сообщает Zakon.kz.

Так, в Темиртау на территории производственной базы в металлических контейнерах подозреваемый установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.

"В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства. В настоящее время проводится досудебное расследование", – рассказали в АФМ.

Там сообщили, что с начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге.

"В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и предпринимателей. Указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил о том, что рынок криптовалют и криптообменники необходимо легализовать в Казахстане.