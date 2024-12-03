Причину странного гула объяснили в зоопарке Алматы

Администрация алматинского зоопарка выступила с пояснением относительно странного гула. Все оказалось весьма прозаично. Звуки, которые могут услышать жители на расстоянии двух километров от зоопарка, издает птица эму, сообщает Zakon.kz.

Видеопояснение парк Алматы опубликовал 2 декабря 2024 года на странице в Instagram.

Специалисты подчеркнули, что в зоопарке можно услышать интересный звук. Он похож на барабанную дробь или гул откуда-то издалека.

"Это эму. Таким звуком он хочет привлечь свою подружку. Это очень низкие неголосовые звуки, которые могут быть слышны на расстоянии до двух километров. Это так завораживает!" Пресс-служба зоопарка Алматы

Ранее сообщалось, что над Чарынским государственным национальным природным парком пролетела редкая птица – бородач. Этот момент успели заснять сотрудники заповедника. Стоит подчеркнуть, что этот гигантский хищник занесен в Красную книгу страны.