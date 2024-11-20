Редкую птицу засняли в небе над Чарынским нацпарком

Над Чарынским государственным национальным природным парком пролетела редкая птица – бородач. Этот момент успели заснять сотрудники заповедника. Стоит подчеркнуть, что этот гигантский хищник занесен в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ролик администрация разместила на странице в Instagram 19 ноября 2024 года.

"Бородач занесен в Красную книгу Казахстана в категорию 3. Это одна из крупнейших хищных птиц, масса которой достигает 6 кг, а размах крыльев – 275 см", – говорится в описании к публикации.

Бородач (лат. Gypaetus barbatus), также известный как бородатый гриф, обитает в горах Центральной Азии, Кавказа и других горных регионах.

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