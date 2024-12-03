В колонию максимальной безопасности отправится павлодарец за убийство второго соседа

В Павлодаре завершилось рассмотрение дела о жестоком убийстве. 16 июня 2024 года у подъезда дома по улице Муткенова пенсионер исколол ножом 55-летнего соседа и перерезал ему горло, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сегодня, 3 декабря, они единогласно вынесли обвинительный вердикт. Судом назначено суровое наказание, предусмотренное статей 99 ч. 1 УК РК (убийство).

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии максимальной безопасности", – огласил резолютивную часть приговора судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

При назначении наказания учитывались отягчающие обстоятельства: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, отрицательная характеристика подсудимого и опасный рецидив в его действиях.

Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на счету подсудимого уже есть унесенные жизни. Ранее он был осужден за нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, а также за убийство другого соседа, проживавшего в этом же подъезде. Освободился убийца условно-досрочно в 2018 году. И вот очередное ЧП в 2024 году снова закончилось смертью, уже третьего человека.

Прокурор просил учесть данные обстоятельства, а защита настаивала на недоказанности в полной мере злого умысла в действиях подзащитного и просила переквалифицировать статью на более мягкую. Сам подсудимый пояснил, что не стерпел оскорблений от соседа, поэтому решил применить нож.

Ранее видео жуткого преступления, записанного очевидцами, распространилось в сети и вызвало резонанс среди общественности.