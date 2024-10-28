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Суд вынес приговор по зверскому убийству семьи в Петропавловске

Суд вынес приговор по зверскому убийству в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 23:32 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске вынесли приговор по зверскому убийству. Супругов и их несовершеннолетнего сына нашли в собственном доме с перерезанным горлом, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались трое. Это тоже семейная пара, которая также работала в сфере ритуальных услуг, и их наемный работник, отмечает КТК.

С семьей бизнесменов, владеющих похоронным бизнесом, расправились в декабре. Супруги Приходько внезапно перестали отвечать на звонки подчиненных, а их 17-летнего сына потеряли в школе. Тела всех троих с перерезанным горлом в их же доме обнаружил родственник.

По горячим следам задержали сначала двоих. 25-летний Данил Орлов и 37-летний Сергей Емельянов, по версии следствия, убили и ограбили Приходько. Их добычей стали около 100 тыс. тенге и драгоценности на 2 млн тенге. Вскоре появилась и третья подозреваемая. В подстрекательстве к убийству обвинили другую бизнесвумен. 42-летняя Ирина Скоробогатова также работала в ритуальном бизнесе и жила в гражданском браке с одним из задержанных.

Емельянову, сожителю предпринимательницы, дали пожизненное, их сотруднику Орлову – 21 год и восемь месяцев тюрьмы. А вот Скоробогатова получила только три года. Суд не нашел подстрекательства в ее действиях.

"Изначально Скоробогатовой органом досудебного расследования и стороной государственного обвинения вменялось подстрекательство в убийстве двух лиц группой лиц по предварительному сговору. Однако суду не было представлено достаточной совокупности доказательств, подтверждающей виновность именно вот в подстрекательстве в убийстве. В действиях Скоробогатовой суд усмотрел именно ст. 434 как недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении". Судья Айдарбек Беккужинов

Ранее приговор вынесли 51-летнему карагандинцу, который убил жену на глазах у детей

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