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На совершенствование материально-технической базы медогрганизаций Жамбылской области выделено 4,5 млрд тенге

Совершенствование материально-технической базы , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:24 Фото: freepik
Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений позволяет повысить качество и эффективность медицинской помощи, обеспечивая точную диагностику, современные методы лечения и комфортные условия для пациентов.

В этом году на совершенствование материально-технической базы медогрганизаций Жамбылской области было выделено 4,5 миллиарда тенге

Были приобретены 18 единиц медицинской диагностической техники, среди которых четыре компьютерных томографа, пять комплексных рентген-аппаратов, два аппарата УЗИ, два маммографа, три флюрографа, одна нейронавигационная система и другие.

Также, по информации управления здравоохранения области, для лечебных учреждений региона были приобретены 38 новых санитарных автомобиля на общую сумму 598,8 миллиона тенге. Из них 20 уже переданы медицинским учреждениям, 18 машин будут переданы до конца года.

Новые автомобили помогут улучшить доступность медицинских услуг в сельской местности и повысят качество работы скорой медпомощи.

Планируется, что до конца года уровень оснащенности жамбылских медучреждений медицинским оборудованием достигнет 96,7 процента. Отметим, что по итогам прошлого года этот показатель составил 91,9 процента.

В ведомстве также рассказали, что в текущем году началось строительство 26 объектов здравоохранения на общую сумму 7,4 миллиарда тенге. 23 уже введены в эксплуатацию, 20 из которых построены в рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Кроме этого, проводится капитальный ремонт городской инфекционной больницы и областного центра психического здоровья. Стоимость работ – 1,5 миллиарда тенге.

Ожидается, что в результате износ организаций здравоохранения области снизится 42,7 процента до 40,3 процента.

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