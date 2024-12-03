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Сколько денег принесла Атырауская область бюджету страны

Атырауская область, акимат, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:30 Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря рассказал о том, какой вклад вносит регион в экономику страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года объем валового внутреннего продукта Атырауской области составил 6,7 трлн тенге. Доля экономики региона в валовом внутреннем продукте республики – 12,7%. Общий региональный продукт на душу населения равен 9,4 млн тенге.

Налоговые и другие поступления, полученные в регионе за 10 месяцев 2024 года, – 3,6 трлн тенге. Из них 1,9 трлн тенге перечислены в госбюджет, 1,7 трлн тенге – в Национальный фонд.

"За январь – октябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,7 трлн тенге. Из них прямые иностранные инвестиции – 1,1 млрд долларов. Как вы знаете, на Тенгизском месторождении завершается проект будущего расширения "Болашак". По этой причине инвестиции в проект в этом году составили 840 млрд тенге", – отметил глава региона.

В целом, по его словам, объем инвестиций в развитие других отраслей региона увеличивается с каждым годом.

"В 2024 году в регионе планируется реализовать 17 инвестиционных проектов. На сегодняшний день запущено восемь проектов общей стоимостью более 46,1 млрд долларов. Среди них можно отметить ТРЦ "Infinity Mall", завод TEXOL по производству грузовых вагонов, оптово-распределительный центр мощностью 15 млн продукции в год, завод "Интаго Қазақстан" по производству полиэфирного геосинтетического материала. Всего до конца года мы планируем запустить в регионе девять инвестиционных проектов на сумму 24,2 млрд тенге", – отметил аким.

Отмечается, что также идет строительство завода ТОО "Силлено" по производству полиэтилена. Так, ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд куб. м газа, что поспособствует развитию нефтегазохимии страны. В ближайшие годы планируется начать строительство завода "Бутадиен" по производству синтетического каучука, а также газосепарационного комплекса.

В агропромышленном комплексе реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере рыбоводства, растениеводства и животноводства.

"Было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 95,6 млрд тенге. В этом году аграрии региона планировали посеять зерновые на 10,3 тыс. га. К сожалению, из-за паводков было засажено только 5,3 тыс. га земли. Радует то, что поголовье крупного рогатого скота в нашем регионе в этом году увеличилось и превысило 223,8 тыс. Можно сказать, что численность домашних птиц также увеличилась в два раза. В целом в этом году реализуются три инвестиционных проекта по направлению развития аграрного сектора. В результате создано 90 рабочих мест. В следующем году планируется реализовать четыре проекта на сумму 26,2 млрд тенге. В результате будет создано 187 рабочих мест", – резюмировал Серик Шапкенов.

Отмечается, что системно реализуется и проект "Ауыл аманаты". Для этого из бюджета было предусмотрено 761 млн тенге и поддержано 83 проекта. 50 проектов связаны с животноводством, 30 - с развитием малого и среднего бизнеса.

В целом в регионе мерами занятости охвачено более 49 тысяч граждан. В области создано 31 374 рабочих мест. Из них более 21 тысяч являются постоянными.

29 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщил, что первая казахская нефть была добыта в Атырауской области на стыке веков. Начиная с того времени и по сегодняшний день, по его словам, углеводороды играют огромную роль в экономике страны. 

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