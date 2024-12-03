Выплаты от 5 до 10 млн тенге: как привлекают врачей, рассказал аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК рассказал, как решаются социальные проблемы региона. Речь идет о дефиците ученических мест и нехватке врачей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов признал, что в настоящее время в регионе актуальна проблема трехсменных и аварийных школ.

"Согласно плану ее решения, в регионе в текущем году сданы в эксплуатацию три школы на 4200 мест. В ближайшие два года планируем завершить строительство 27 школ. В результате проблема девяти трехсменных и четырех ветхих школ в нашем регионе будет полностью решена. Хочу отметить проект "Комфортная школа". В этом году идет строительство семи комфортных школ. В прошлом месяце были открыты два объекта образования на 1200 и 300 мест. В конце этого месяца в городе Атырау сдадим в эксплуатацию еще одну школу на 1200 мест в селе Водников", – сообщил аким.

В планах в следующем году завершить строительство шести школ. К 2026 году планируем сдать в эксплуатацию три образовательных объекта.

Аналогичная работа, по словам главы региона, ведется и в части решения проблемы нехватки объектов здравоохранения.

"Мы сдали в эксплуатацию четыре медицинских объекта в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения". До конца года закончим строительство и сдадим в пользование 12 объектов. Также в следующем году будут открыты два медицинских учреждения. Помимо данного проекта, в этом году за счет местного бюджета было сдано в эксплуатацию семь объектов. Все это повышает качество медицинских услуг в регионе. В частности, расширит доступность для жителей населенных пунктов, расположенных вдали от областного центра", – считает Серик Шапкенов.

Он также сообщил, что в планах строительство крупных объектов здравоохранения в областном центре. Речь идет в том числе о строительстве онкологического диспансера. В планах также проведение капитального ремонта областной больницы.

Позже он прокомментировал и вопрос о том, как решается проблема нехватки врачей.

"Мы привлекаем квалифицированных и недавно получивших высшее образование молодых специалистов из других регионов. Назначили выплату единовременной надбавки. По сравнению с прошлым годом в этом году ее размер увеличен вдвое. Врачам, согласившимся работать в селах, выплачено по 10 млн тенге, в райцентрах – по 8,5 млн тенге, в городе – по 5 млн тенге. В результате в текущем году трудоустроены 140 врачей. Наряду с этим в рамках уникальной жилищной программы для медицинских работников жилье получили 42 врача. Также приобретено 105 служебных квартир", – указал аким Атырауской области.

В целом на развитие здравоохранения в этом году из местного бюджета выделен 5,1 млрд тенге. Также приобретено 45 санитарных автомобилей для медицинских организаций.

Ранее аким Атырауской области рассказал о вкладе региона в развитие экономики страны.