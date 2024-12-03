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На карантин закрыли места продажи скота из-за сибирской язвы в Атырауской области

Атырауская область, Серик Шапкенов, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 19:01 фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря высказался об угрозе распространения сибирской язвы в регионе, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что с момента выявления случаев сибирской язвы по решению акима города место продажи скота было полностью закрыто на карантин.

"Все находившиеся там были учтены и прошли вакцинацию. В настоящее время на территории соблюдается карантин, соблюдаются дезинфекционные работы с животными и регулярно сдаются пробы. Заражение сибирской язвой среди людей сейчас стабильное, они получили все необходимое лечение и будут находиться под нашим контролем до полного выздоровления", – заявил глава региона.

По его словам, также проводятся проверки на других участках продажи мяса, отбираются пробы, усилены меры безопасности.

"Мы получаем скот из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, и через нас отправляются поставки в Мангистаускую область. Поэтому весь скот, ввозимый в регион и транзитом идущий через него, находится под наблюдением", – резюмировал Шапкенов.

Ранее в Атырауской области на скотном рынке умерла привезенная из ЗКО корова, как позже сообщили, от сибирской язвы. 20 ноября на скотном рынке был введен карантин, убойный цех временно закрыт.

Позже стало известно, что у одного из 17 жителей, контактировавших с погибшим животным, была подтверждена сибирская язва.

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