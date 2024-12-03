На карантин закрыли места продажи скота из-за сибирской язвы в Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря высказался об угрозе распространения сибирской язвы в регионе, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что с момента выявления случаев сибирской язвы по решению акима города место продажи скота было полностью закрыто на карантин.

"Все находившиеся там были учтены и прошли вакцинацию. В настоящее время на территории соблюдается карантин, соблюдаются дезинфекционные работы с животными и регулярно сдаются пробы. Заражение сибирской язвой среди людей сейчас стабильное, они получили все необходимое лечение и будут находиться под нашим контролем до полного выздоровления", – заявил глава региона.

По его словам, также проводятся проверки на других участках продажи мяса, отбираются пробы, усилены меры безопасности.

"Мы получаем скот из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, и через нас отправляются поставки в Мангистаускую область. Поэтому весь скот, ввозимый в регион и транзитом идущий через него, находится под наблюдением", – резюмировал Шапкенов.

Ранее в Атырауской области на скотном рынке умерла привезенная из ЗКО корова, как позже сообщили, от сибирской язвы. 20 ноября на скотном рынке был введен карантин, убойный цех временно закрыт.