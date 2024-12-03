Власти региона намерены увеличить количество авиарейсов из Атырау

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря рассказал, как будет развиваться авиасообщение с другими регионами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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