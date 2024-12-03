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Власти региона намерены увеличить количество авиарейсов из Атырау

авиарейсы, Атырауская обалсть, Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 21:24 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря рассказал, как будет развиваться авиасообщение с другими регионами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что в планах нарастить сеть авиасообщений.

"Уже сейчас в Атырау есть более 13 авиамаршрутов. Большая часть – внутренние. Не только в Тараз, но и в Шымкент, Актобе, Мангистау, Уральск, не говоря уже об Астане и Алматы. Мы продолжим эту работу. Встречался с руководством авиакомпаний Scat, Air Astana, FlyArystan", – сказал он.

Есть также, по его словам, предложения по наращиванию потенциала воздушной гавани областного центра и по открытию рейсов в страны Европы и Азии.

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