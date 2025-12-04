Есть ли будущее у Атырау, рассказал глава региона

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал, что делается для развития региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет с регионом в случае, если закончится нефть.

"У Атырау есть будущее, на этот счет не волнуйтесь. Очень уместный, на самом деле, вопрос. Но мы реализуем ряд проектов в сфере нефтегазохимии. И если ранее мы нефть и газ экспортировали в качестве товара, то сейчас акцент смещен на их глубокую переработку", – отметил он.

Серик Шапкенов сообщил, что в нефтегазовой отрасли в настоящее время реализуются три крупных якорных инвестиционных проекта общей стоимостью 10,7 млрд долларов. Развивается, по его словам, и сельское хозяйство.

"Мы не оправдываемся тем, что в регионе сложно вести сельхозработы. У нас есть пример Израиля – где, несмотря на сложные климатические условия, очень развито сельское хозяйство и на экспорт идут продукты питания. У нас реализуются крупные проекты в птицеводстве, строятся теплицы, развивается рыбная отрасль. Активно развивается и туристическая отрасль. Все эти проекты позволяют создать новые рабочие места и в целом диверсифицировать экономику региона", – добавил аким.

В целом, в регионе реализуются 20 инвестиционных проектов стоимостью 104 млрд тенге, в результате чего будет создано 1320 новых рабочих мест. В следующем году планируется запуск 12 проектов общей стоимостью 48,3 млрд тенге.

"За первое полугодие регион посетили более 83 тыс. туристов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций, направленных на развитие туристической отрасли, также вырос в два раза и достиг 32 млрд тенге. Основными направлениями развития туризма являются средневековое городище Сарайшық и долина лотосов на реке Кигач. Утвержден пятилетний план по превращению Сарайшықа в историко-туристический центр региона, реализация которого уже началась", – подчеркнул глава региона.

В этом году впервые на природной лотосовой долине реки Кигач прошел международный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 20 тыс. туристов.

Ранее аким Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал планы по строительству в регионе крупного автоспортивного гоночного комплекса.