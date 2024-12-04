Подрядчик из Кызылорды может оставить Рудный без праздничного оформления

В администрации Рудного опасаются, что горожане останутся без новогоднего оформления улиц города, сообщает Zakon.kz.

Как передает местный интернет-портал "Город", подрядчик, выигравший конкурс по новогоднему оформлению улиц на 29,5 млн тенге, не торопится приступать к работе. Об этом 2 декабря на расширенном совещании заявил градоначальник Виктор Ионенко.

"18 ноября подписали договор с подрядчиком из Кызылорды. С тех пор ни одного движения со стороны компании нет. Ничего не делается, взноса гарантийного нет, приехал представитель фирмы, ничего внятного не сказал, пожал плечами и уехал". – возмутился аким города Рудный.

Запланированный объем работ действительно внушительный:

на выезде из Рудного в сторону Костаная должны установить композицию из 12 фигур с иллюминацией;

фонтан на проспекте Космонавтов хотели оформить в виде большого подарка с подсветкой в ночное время;

вдоль ул. 40 лет Октября должны разместить светящиеся растяжки;

фонари на разделительной полосе по ул. 50 лет Октября должны украсить объемными светящимися фигурами;

украшение декоративными игрушками яблонь, растущих на разделительной полосе по ул. Ленина.

"В рамках договора мы должны до 16 декабря ждать, но будем надеяться на лучшее", – с надеждой прокомментировал аким города.

В прошлом месяце стало известно, сколько денег потратят в Западно-Казахстанской области на новогоднее оформление.