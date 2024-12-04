Подрядчик из Кызылорды может оставить Рудный без праздничного оформления
Фото: pixabay
В администрации Рудного опасаются, что горожане останутся без новогоднего оформления улиц города, сообщает Zakon.kz.
Как передает местный интернет-портал "Город", подрядчик, выигравший конкурс по новогоднему оформлению улиц на 29,5 млн тенге, не торопится приступать к работе. Об этом 2 декабря на расширенном совещании заявил градоначальник Виктор Ионенко.
"18 ноября подписали договор с подрядчиком из Кызылорды. С тех пор ни одного движения со стороны компании нет. Ничего не делается, взноса гарантийного нет, приехал представитель фирмы, ничего внятного не сказал, пожал плечами и уехал". – возмутился аким города Рудный.
Запланированный объем работ действительно внушительный:
- на выезде из Рудного в сторону Костаная должны установить композицию из 12 фигур с иллюминацией;
- фонтан на проспекте Космонавтов хотели оформить в виде большого подарка с подсветкой в ночное время;
- вдоль ул. 40 лет Октября должны разместить светящиеся растяжки;
- фонари на разделительной полосе по ул. 50 лет Октября должны украсить объемными светящимися фигурами;
- украшение декоративными игрушками яблонь, растущих на разделительной полосе по ул. Ленина.
"В рамках договора мы должны до 16 декабря ждать, но будем надеяться на лучшее", – с надеждой прокомментировал аким города.
В прошлом месяце стало известно, сколько денег потратят в Западно-Казахстанской области на новогоднее оформление.
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