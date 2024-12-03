Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Атырауской области для обслуживания дамб и каналов создано предприятие "Табиғат"

В Атырауской области для обслуживания дамб и каналов создано предприятие &quot;Табиғат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:01 Фото: акимат Атырауской области
Предприятие "Табиғат" занимается обслуживанием дамб, возведенных в области, а также каналов и других гидрологических объектов. Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.
"До весны мы проверим качество этих дамб и при необходимости дополнительно укрепим их. В целях предупреждения паводков в Жылыойском районе проводится ряд работ. В частности, дноуглубительные работы будут проведены на 95 километрах канала Курсай и реки Жем. На сегодня расчищено и углублено 43 километра. Эта работа будет продолжена", – сказал глава региона Серик Шапкенов.

В Жылыойском районе будут построены дамбы для защиты города Кульсары, сел Шокпартогай, Тургызба и Аккиизтогай. Планируется очистить канал Куржем протяженностью 6,6 км, Камысколь и другие озера. Кроме того, будут реконструированы водопропускные сооружения в каналах.

В своем выступлении глава региона Серик Шапкенов отметил, что с нового года возобновит свою работу областной оперативный штаб по организации противопаводковых мероприятий.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Еще одна казахстанка предлагала через подкуп за 112 млн тенге освободить осужденного
Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий
В Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
Сейсмическая безопасность Казахстана: МЧС предложило комплексный план и изменения в закон
Айсулу Омарова
Шапкенов Серик Атырауская область 2024 год Гидросооружения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: