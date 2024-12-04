В доставке лекарств в отдаленные села задействуют "Казпочту"

В Мажилисе 4 декабря 2024 года при обсуждении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О почте" предложено использовать "Казпочту" для доставки лекарств в отдаленные села, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Тансауле Сериков поинтересовался позицией представителей Министерства здравоохранения и "Казпочты" о том, как будет реализована доставка препаратов до дверей через сеть почтового оператора.

"В такой услуге крайне нуждаются тяжело больные люди и лица с инвалидностью. Кроме того, персональная доставка и аутентификация получателя в момент передачи лекарств сделает прозрачным процесс обеспечения людей бесплатными препаратами. Были случаи, когда бесплатные препараты оказывались в продаже. Вместе с тем мы понимаем риски предлагаемого механизма в части соблюдения всех стандартов транспортировки препаратов", – сказал Тансауле Сериков.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов ответил, что, в целом, Минздрав целиком и полностью поддерживает эту инициативу при соблюдении условий хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий.

Председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова напомнила, что ежедневно по Казахстану используется 2 тыс. маршрутов, 3 тыс. отделений, а в работе задействованы 7 тыс. почтальонов.

"В Казахстане три крупных логистических хаба: это Астана, Алматы и Актобе. 17 региональных складских хабов, где мы можем сортировать и хранить препараты. "Самрук-Казына" также одобрил инвестпроект, где мы можем закупить оборудование для соблюдения специального температурного режима. В целом, "Казпочта" сегодня готова соблюдать все требования безопасности", – заявила она.

Все подробности о законопроекте можно прочитать здесь.