Сейсмическая безопасность Казахстана: МЧС предложило комплексный план и изменения в закон

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана под председательством вице-министра Батырбека Абдышева состоялось заседание межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения сейсмической безопасности страны.

"Сейсмической опасности подвержены два города республиканского значения и 13 регионов страны. Для комплексного решения проблем сейсмической безопасности постановлением правительства РК утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. В рамках этого плана предусмотрены мероприятия по оценке сейсмического риска, прогнозированию ущерба от землетрясений и расширению сети мониторинга", – отметил заместитель председателя Комитета по предупреждению ЧС МЧС Айбол Акпаров.

Также сообщается, что в рамках изменений в Закон РК "О гражданской защите" МЧС предложило ввести отдельную главу, регулирующую сейсмическую безопасность и взаимоотношения между государством, предпринимателями и населением в этой области.

Фото: gov.kz

"По итогам заседания вице-министр по ЧС Батырбек Абдышев поручил заинтересованным государственным органам и организациям принять меры для реализации предложенных мероприятий, направленных на повышение безопасности населения и снижение воздействия сейсмических явлений". Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК

5 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы.