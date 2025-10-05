После землетрясения в штабе МЧС Казахстана подвели промежуточные итоги

Ночью 6 октября в командном центре МЧС под председательством вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева прошло совещание оперштаба, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС, в совещании приняли участие представители госорганов по координации действий после землетрясения. Специалистами филиала ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведено обследование наиболее опасных участков.

"Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Часами ранее после ночного землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкент был создан оперативный штаб.