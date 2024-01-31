МЧС доложило о сейсмической обстановке в Казахстане

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сегодня, 31 января 2024 года, предоставило оперативную информацию по сейсмической обстановке в стране, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК за прошедшие сутки, 30 января, зарегистрировано шесть землетрясений на территории Китая.

"Из них одно с ощутимостью на территории Казахстана в 04 час. 27 мин. 36 сек. Эпицентр расположен в 293 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

В Министерстве по ЧС Казахстана заверили, что обстановка – стабильная.

"МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – добавили в пресс-службе ведомства.

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29 января 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Он поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы. Подробнее о сильном землетрясении, которое произошло в южной столице в ночь на 23 января, можете узнать здесь.