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События

Смена акима ожидается в Атырауской области

аким Атырауской области Серик Шапкенов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 15:46 Фото: gov.kz
В Атырауской области ожидается смена акима. В настоящее время эту должность занимает Серик Шапкенов, сообщает Zakon.kz.

О смене акима стало известно из объявления, опубликованного 16 июля 2026 года на сайте маслихата Атырауской области:

"В соответствии с указом президента РК от 8 июня 2022 года №912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Атырауской области, для дачи согласия на назначение на должность акима Атырауской области состоится 17 июля 2026 года в 09:30 в Атырау".

Уточняется, что собрание пройдет в здании центра школьников им. Абая.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 15:46
В области Улытау могут сменить акима

Серик Шапкенов родился в июле 1979 года в селе Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет (экономист-математик, 2000 год).

Трудовую деятельность начал с должности преподавателя Западно-Казахстанского государственного университета (2000-2001). Затем был ведущим специалистом фонда охраны окружающей среды акима ЗКО, ведущим специалистом дирекции природопользования акима ЗКО (2001-2002); ведущим, главным специалистом Управления финансов акима ЗКО (2002-2006); начальником отдела Департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО, начальником отдела, замдиректора Департамента сельского хозяйства ЗКО (2006-2007); замначальника Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (с 2007); начальником Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (09.2009 – 01.2012).

Также занимал такие должности, как заместитель акима ЗКО (01.2012 – 27.08.2012); первый замакима ЗКО (27.08.2012 – 12.2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (01.2015 – 07.2016).

Вместе с тем был акимом Атырау (07.2016 – 28.06.2018); первым замакима Атырауской области (28.06.2018 – 05.2020); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (06.2020 – 18.01.2021); министром труда и социальной защиты населения РК (18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

Серик Шапкенов был назначен акимом Атырауской области 7 апреля 2022 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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