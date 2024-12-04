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В Алматы ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий

Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:54 Фото: акимат Алматы
Во время Недели чистоты в рамках концепции "Таза Қазақстан" в городе прошла массовая уборка улиц и общественных пространств с целью подготовки к зимнему сезону. Особое внимание уделено дворовым территориям.

Как известно, с 1 января 2023 года по поручению акима Алматы Ерболата Досаева внутридомовые территории убирают за счет средств акиматов районов. До этого существовала проблема некачественной работы дворников КСК, на что постоянно жаловались жители. Акимат района не располагал средствами на эту работу. Кроме того, образовался правовой вакуум, когда внутридомовые территории при создании объединений собственников имущества и простых товариществ оставались практически бесхозными.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь подрядные организации, отвечающие за чистоту улиц, парков и дворов, несут строгую ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Как отметил аким Бостандыкского района Санджар Алин, для контроля качества уборки используется система обратной связи через председателей ОСИ и КСК, а также с жителями района через мессенджеры.

Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:54

Фото: акимат Алматы

"Если подрядчики не выполняют свои обязательства, мы оперативно реагируем. Сначала штрафуем начальника участка, затем саму организацию. Если ситуация не исправляется, мы расторгаем договор через суд. Уже есть подрядчик, которому направлено досудебное письмо", – сообщил аким района.

В целом, в Бостандыкском районе уборка территорий проводится на системной основе. Так, ТОО "Stamp Service" проводит работы по уборке и содержанию 4 парков, 13 скверов, 9 бульваров, разделительных полос, мест общественного пользования, набережных рек Большая Алматинка и Есентай и транспортных развязок общей площадью 309,7 га. Также силами подрядчика проводится очистка арычных сетей протяженностью 13,4 км.

Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:54

Фото: акимат Алматы

КГП "Алматы Тазалык" проводится уборка в пределах территории района дорожного полотна 6 транспортных развязок, 263 улиц и проездов общей протяженностью 272,9 км. Кроме того, ведется механизированная и ручная уборка тротуаров протяженностью 180,9 км площадью 456 678 кв. м. Производится очистка и содержание арычных сетей на 115 улицах района протяженностью 164,1 км. На очистке арычной системы задействовано 7 единиц спецтехники, 28 дорожных рабочих.

ТОО "ЕвразияКазИнвест" осуществляется содержание 7 надземных и 12 подземных пешеходных переходов. Содержанием дворов занимаются такие подрядные организации района, как ТОО "АБС-ЛД Строй", ТОО "Аван Құрылыс", ТОО "Алматы дормеханизация", ТОО "Senim Group Construction" на ежедневной основе проводится санитарная очистка 670 внутридворовых территорий.

Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:54

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем, по информации заместителя руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Жаната Жакупбека, ежедневный выход техники на уборку улиц в дневной период составляет около 600 единиц и 800 дорожных рабочих, в ночную смену – 220 единиц техники и до 250 дорожных рабочих. Силами 9 подрядных организаций, помимо ГКП "Алматы тазалық", санитарная очистка производится с 2318 улиц общей протяженностью свыше 2,7 тыс. км. На зимний период для обслуживания территорий подготовлена 841 единица техники, к расчистке дорог и тротуаров будут привлечены 1400 дорожных рабочих.

Ужесточили контроль за санитарной очисткой территорий, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:54

Фото: акимат Алматы

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