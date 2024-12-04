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Какие меры принимают чиновники в отношении нерадивых землепользователей в СКО

Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, поле, вспашка полей, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:07 Фото: primeminister.kz
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, какая работа проводится в регионе по возврату земель в госсобственность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что, согласно поручению главы государства, ежегодно ведется работа по решению проблемы недобросовестных руководителей сельскохозяйственных формирований и крестьянских хозяйств, которые не на должном уровне обрабатывают землю.

"Хочу отметить, что в течение года в госсобственность изъято около 105 тыс. га земли, а за последние три года – в общей сложности около 645 тыс. га. Из них около 500 тыс. га – это пастбища. Работа ведется на систематической основе: у нерадивых крестьян земля изымается в госсобственность и затем по целевому назначению, через конкурсы и тендеры, выдается в оборот крестьянам", – озвучил Гауез Нурмухамбетов.

Он подчеркнул, что помимо этого в регионе есть и положительные примеры. 

"На первом агрофоруме глава государства отметил труд руководителя КТ "Зенченко и К" Геннадия Геннадьевича, который многие годы успешно занимается сельскохозяйственным производством. Он был удостоен государственной награды "Қазақстанның Еңбек Ері" и ордена "Отан". Это для нас большая гордость и высокая оценка труда всех наших сельхозпредприятий. Ежегодно предприятие Геннадия Геннадьевича вкладывает от 800 млн до 1 млрд тенге в социальную сферу. Это касается Кызылжарского района. В каждом районе есть десяток предприятий, руководители которых следят за социальной сферой", – дополнил аким СКО.

Спикер также отметил, что для акимов районов введены KPI, и одним из индикаторов является показатель вклада сельхозформирований в развитие села. В общей сложности более 15 млрд тенге – это вклад товаропроизводителей, таких как Зенченко, в развитие своих сел и поселков.

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также в число лидеров по экспорту муки.

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